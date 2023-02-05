МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. На Украине ожидается значительный рост потребления электроэнергии 6 февраля в связи с началом рабочей недели на фоне усилившихся морозов, сообщили в воскресенье в национальной энергокомпании "Укрэнерго". В двух областях Украины временно сняли ограничения на электроснабжение

"Потребление (электроэнергии — ред.) постепенно растет из-за усиления морозов. Более стремительный рост ожидается завтра, с началом рабочей недели. Генерация: после ремонта в сеть вернулись два блока на тепловых электростанциях. В то же время один блок выведен в аварийный ремонт. Также в течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран", — сказано в сообщении компании в Telegram-канале.

В "Укрэнерго" уточнили, что дефицит электроэнергии несколько уменьшился благодаря росту ее производства, но при этом он держится на существенном уровне 1 имеющийся объем произведенной электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме.

В четверг в компании сообщили о снижении дефицита в энергосистеме Украины, производимые мощности покрывают 80% от потребностей. Ограничение потребления электроэнергии осуществляется энергокомпанией путем доведения до всех операторов систем распределения лимитов потребления, при превышении которых применяются аварийные отключения электроэнергии.