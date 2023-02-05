МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Ситуация с электроснабжением в Одессе и Одесском районе должна значительно улучшиться к концу следующей рабочей недели, заявил в ходе брифинга глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. На Украине спрогнозировали значительный рост потребления электроэнергии

"Укрэнерго" в усиленном режиме ведёт восстановление энергообъектов, пострадавших в Одесской области. Сфокусировались на одном из них, который позволит в короткие сроки восстановить более-менее нормальное электроснабжение города и Одесского района. По нашим прогнозам, до конца рабочей недели следующей мы должны закончить эти работы и в конце рабочей недели ситуация должна значительно улучшиться", — сказал он.

Кудрицкий отметил, что в настоящее время в Одессе и Одесском районе почти 300 тысяч абонентов имеют "очень ограниченное электроснабжение". По его словам, сейчас активно ведется переподключение критической инфраструктуры к автономным источникам питания, что позволит улучшить графики отключений электроэнергии.

"По мере их подключения, график будет смягчаться со схемы 2/12 (два часа со светом, 12 — без — ред.) на 2/10 (два часа есть свет, 10 — нет — ред.) — 2/8 (два часа есть свет, 8 — нет — ред.)", — глава "Укрэнерго".

В субботу в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что из-за аварии на подстанции Одесса была полностью обесточена, часть Одесского района также оставалась без света. Премьер Украины Денис Шмыгаль в воскресенье заявил, что около 40% потребителей в Одессе остаются без электроснабжения, в город дополнительно направлены мощные генераторы.