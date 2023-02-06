МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Укрэнерго" предоставила лимиты на энергопотребление, покрывающие потребности Днепропетровской области на 53%, сообщил глава областной военной администрации Николай Лукашук. Эксперт назвал последствия санкций против "Росатома" для Украины

"Лимиты от "Укрэнерго" для Днепропетровщины покрывают около 53% от общей потребности области. Графики отключений света действуют", — написал он в своем Telegram-канале.