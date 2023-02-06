2023-02-06T09:38:33+03:00
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2023-02-06T09:38:33+03:00
2023
https://1prime.ru/Energy/20230206/839698485.html
Названы лимиты энергопотребления в Днепропетровской области
Энергосети
Новости
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. "Укрэнерго" предоставила лимиты на энергопотребление, покрывающие потребности Днепропетровской области на 53%, сообщил глава областной военной администрации Николай Лукашук... ПРАЙМ, 06.02.2023
энергетика, энергосети, новости, украина, днепропетровская область, укрэнерго, лимиты энергопотребления
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Укрэнерго" предоставила лимиты на энергопотребление, покрывающие потребности Днепропетровской области на 53%, сообщил глава областной военной администрации Николай Лукашук.
"Лимиты от "Укрэнерго" для Днепропетровщины покрывают около 53% от общей потребности области. Графики отключений света действуют", — написал он в своем Telegram-канале.