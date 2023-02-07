МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. В Одессе и прилегающих районах во вторник действуют аварийные отключения электричества, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Украинцы стали есть меньше мяса, заявил экономист

"Потребление электроэнергии постепенно растет, в то же время несколько возросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего-в вечерние часы… В Одессе и прилегающих районах применяются аварийные отключения", — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.

Ранее в Одесской районной военной администрации сообщали, что из-за аварии, которая произошла на подстанции "Укрэнерго" 4 февраля, порядка 360 тысяч абонентов остаются без электричества.