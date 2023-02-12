МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Отключения электроэнергии в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях в воскресенье, 12 февраля, не планируются, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Associated Press узнало о подготовке в ООН резолюции по России и Украине

"Укрэнерго" на 12 февраля не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", — сказано в сообщении Telegram-канале компании.

При этом она отметила, что в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам.