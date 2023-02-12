На Украине не планируют отключать свет в трех крупнейших регионах
ДТЭК не будет отключать свет в Киевском, Одесском и Днепропетровском регионах 12 февраля
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Отключения электроэнергии в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях в воскресенье, 12 февраля, не планируются, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"Укрэнерго" на 12 февраля не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", — сказано в сообщении Telegram-канале компании.
При этом она отметила, что в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам.
https://1prime.ru/Energy/20230212/839780126.html
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