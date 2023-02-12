МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В Киеве, а также в Киевской, Одесской, Хмельницкой и Житомирской областях могут быть применены аварийные отключения света в случае роста энергопотребления, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Производство проката и стали на Украине упало почти на 85 процентов

"В случае увеличения потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и г. Киев, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения", — сказано в сообщении Telegram-канале компании.

В "Укрэнерго" добавили, что потребление электричества на сегодняшний день остается значительным из-за похолодания, хотя и меньшим, чем в будние дни. "По состоянию на сегодня, благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад "Укрэнерго" и введению в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день, дефицита мощности нет", — подчеркнули там.

Компания уточнила, что с началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления ограничения в подаче электроснабжения могут вернуться.