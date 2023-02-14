МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" не предоставила информацию об ограничении потребления электроэнергии Киеву, Киевской и Днепропетровской областям на вторник, 14 февраля, поэтому третий день подряд не ожидается отключений света в указанных регионах, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. В Раде оценили сроки и стоимость восстановления энергосистемы Украины

"Графики отключения на 14 февраля: "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Однако вследствие повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику", — сказано в сообщении ДТЭК в Telegram-канале.

При этом отмечается, что из-за сетевых ограничений во вторник в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения.

В понедельник глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что объемы производства электричества в стране соответствуют объемам потребления, дефицита электроэнергии нет.

Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что состояние энергосистемы Украины улучшилось, темпы ее восстановления превышают разрушения.