МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. АЭС России из-за планового выбытия генерирующих мощностей снизят суммарную выработку по итогам 2023 года, целевой показатель — 216 миллиардов киловатт-часов на фоне рекордных 223,4 миллиарда киловатт-часов годом ранее, сообщил генеральный директор концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион "Росатома") Андрей Петров. Siemens опровергла сообщения о запрете поставок оборудования на АЭС "Аккую"

"2023 год станет первым, когда выработка российских АЭС прогнозируется ниже аналогичных показателей предыдущего года. Более того, такая тенденция сохранится до 2027 года. Причина — выбытие мощностей", — сказал Петров, слова которого приводит официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом".

Петров напомнил, что в конце 2021 года был навсегда остановлен энергоблок №1 Курской АЭС, в январе 2024 года будет остановлен блок №2 этой станции, "а положительный эффект от пуска в 2025 году первого энергоблока Курской АЭС-2 начнет сказываться только в 2027-м".

"С этого времени и ожидаем новый рост выработки", — добавил Петров.

Кроме того, на российских энергоблоках с ядерными реакторами РБМК ведутся ремонты, связанные с восстановлением ресурсных характеристик реакторов. "В 2022 году много работ выполнено на Ленинградской и Курской АЭС. Сейчас в первый раз такие работы начинаются на Смоленской станции", — отметил гендиректор "Росэнергоатома".

Поэтому, по словам Петрова, стратегической задачей вплоть до 2035 года становится удержание 20%-й доли атомной генерации в энергобалансе страны. "Задача важная не только с производственной точки зрения, но и с политической, общественно значимой", — пояснил он. В российском посольстве рассказали о реализации проекта АЭС "Руппур"

"В связи с этим у нас крайне напряженные задачи по выработке электроэнергии в наступившем году: целевой показатель — 216 миллиардов киловатт-часов, верхний уровень, к которому будем стремиться, — 218,8 миллиардов киловатт-часов", — резюмировал Петров.

АЭС в России в 2022 годы установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав 223,4 миллиардов киловатт-часов.

Сегодня в состав концерна "Росэнергоатом" на правах его филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая блок плавучей атомной теплоэлектростанции в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в РФ.

К 2045 году доля атомной генерации в России должна вырасти до 25%.

Официальное издание отечественной атомной отрасли газета "Страна Росатом" сообщило, что в России к 2045 году планируется построить 29 новых атомных энергоблоков,

"В настоящее время утверждена схема до 2035 года (строительство 12 блоков) и обсуждается план до 2045 года (плюс еще 17 энергоблоков)", — пишет издание.