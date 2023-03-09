МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. На Украине повреждена магистральная сеть, поэтому в регионах сохраняется проблема доставки электричества, сообщил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. На Украине серьезно пострадали три теплоэлектростанции

"Есть повреждения как тепловых электростанций, так и подстанций "Укрэнерго". Поэтому в отдельных областях есть ограничения электроснабжения. Нет проблемы покрыть потребление в стране, есть проблема с тем, что повреждена магистральная сеть, по которой ее доставляют в тот или иной регион", — процитировало слова Кудрицкого издание "Экономическая правда".

По его словам, энергетики работают над возобновлением энергопитания во всех регионах страны. Сейчас не понятно окончательно, сколько времени нужно на восстановление энергосистемы, отметил он. Сроки восстановления будут известны в середине или в конце дня, уточнил Кудрицкий.

Ранее в четверг министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях Украины.