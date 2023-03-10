МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили реализацию программы модернизации систем уличного освещения, благодаря которой удалось существенно увеличить количество улиц, где есть освещение. В 2023 году сотрудничество региона с Группой продолжится.

На встрече Станислав Воскресенский и Андрей Рюмин подвели итоги совместной работы и обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Губернатор высоко оценил сотрудничество региона с ПАО "Россети" и поблагодарил главу компании за оперативную и качественную работу в Ивановской области. "Мы начали с областного центра: в конце 2021 года — начале 2022 года новое освещение появилось на 491 улице, причем, на 355 улицах его не было никогда, преимущественно, конечно, это частный сектор. В итоге сегодня освещение в Иванове есть на 97% улиц региона. Но я людям обещал, что мы и в других городах области такую программу сделаем", — сказал Воскресенский.

"Иваново сегодня — один из самых светлых городов России, хотя еще недавно примерно на 40% улиц не было освещения. Мы работаем над тем, чтобы распространить эту программу и на другие города региона. Также в числе приоритетов остаются проекты, связанные с развитием сетевой инфраструктуры и повышением надежности", — отметил Рюмин.

На встрече также обсуждалось прохождение осенне-зимнего периода (ОЗП) 2022/2023 годов. В рамках подготовки к ОЗП в 2022 году была реализована программа технического обслуживания и ремонта (ТОиР) с общим финансированием 452 миллионов рублей. Все работы проведены в срок и в полном объеме. В 2023 году на финансирование ТОиР в регионе заложено более 470 миллионов рублей.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.