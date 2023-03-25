МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. "Укрэнерго" в субботу призвала Жителей Украины не участвовать в акции "Час Земли" из-за возможного ущерба энергосистеме страны. Польша указала виновного в проблемах Украины

"Друзья, пожалуйста, не ведитесь на призывы присоединиться к "Часу Земли" и в определенное время массово выключить свет — это не содействует экономии электроэнергии, не помогает Земле, но может очень навредить энергосистеме. К счастью, украинцы и в предыдущие годы не очень поддерживали эту инициативу, которая на самом деле вредна и единственное, к чему приводит — это к дополнительной работе диспетчерам", — сказано в сообщении в телеграм-канале национальной энергетической компании.

В компании пояснили, что если акцию поддержит большое число людей, особенно в больших областных центрах, возникает риск профицита мощности в отдельных регионах, в результате чего диспетчерам ради обеспечения баланса в энергосистеме придется прибегать к отключению работающих энергоблоков. "Резкое отключение, а потом включение, когда "Час Земли" завершится — это лишняя нагрузка, которая не идет на пользу надежности энергосистемы", — добавили в компании.

В пресс-службе WWF* сообщали, что акция "Час Земли" в этом году пройдет 25 марта с 20.30 по 21.30 по местному времени. Традиционно в "Час Земли" участники акции по всему миру символически выключают свет и бытовые электроприборы для привлечения внимания к экологическим проблемам. В России акция впервые прошла в 2009 году.

* Организация, признанная в России иноагентом