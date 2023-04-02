В трех областях Украины сняли ограничения потребления электроэнергии
"Укрэнерго": в трех регионах спустя месяц сняли ограничения потребления электроэнергии
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. В Киевской, Житомирской и Харьковской областях сняли ограничения потребления электроэнергии в спустя почти месяц, сообщили в воскресенье в национальной энергокомпании "Укрэнерго".
Ограничения были введены в указанных регионах с 9 марта. В течение почти месяца там действовали в том числе аварийные, а также стабилизационные отключения.
"Все ограничения потребления, которые были введены в Киевской, Житомирской и Харьковской областях… сняты", — сказано в сообщении компании в Telegram-канале.
По данным "Укрэнерго", в других областях страны ограничений в сетях, которые бы приводили к необходимости сокращения потребления, также нет.
https://1prime.ru/Energy/20230402/840264267.html
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