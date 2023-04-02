МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. В Киевской, Житомирской и Харьковской областях сняли ограничения потребления электроэнергии в спустя почти месяц, сообщили в воскресенье в национальной энергокомпании "Укрэнерго". Медведев прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Ограничения были введены в указанных регионах с 9 марта. В течение почти месяца там действовали в том числе аварийные, а также стабилизационные отключения.

"Все ограничения потребления, которые были введены в Киевской, Житомирской и Харьковской областях… сняты", — сказано в сообщении компании в Telegram-канале.

По данным "Укрэнерго", в других областях страны ограничений в сетях, которые бы приводили к необходимости сокращения потребления, также нет.