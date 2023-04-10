МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Молдавию и Польшу, сообщили в понедельник в энергетической компании "Укрэнерго". "Масло в огонь". Зеленский проговорился о судьбе Украины

Ранее в министерстве энергетики Украины приняли решение возобновить экспорт электроэнергии в Европу при условии первоочередного обеспечения электроэнергией украинских потребителей и избытке ее производства в энергосистеме страны.

"Укрэнерго" провело первый аукцион по распределению пропускной способности для экспорта электроэнергии в Молдавию на день поставки 11 апреля. По результатам аукциона распределили 51% (330 из 650 мегаватт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников", — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Как говорится в сообщении, в понедельник планируется провести аукцион по распределению 80 мегаватт пропускной способности межгосударственной передачи электроэнергии в направлении Польши на 12 апреля. Помимо этого, обсуждается возможность начала экспорта электроэнергии в Словакию.