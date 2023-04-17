МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Российская энергокомпания "Интер РАО" 15 апреля начала поставки электроэнергии из России в Киргизию, транзитом через Единую энергосистему Казахстана, сообщила компания. Украина возобновила поставки электроэнергии в Словакию

"Пятнадцатого апреля 2023 года, впервые в истории, началась поставка электрической энергии из ЕЭС России в энергосистему Кыргызстана транзитом через ЕЭС Казахстана. Общий планируемый объем поставки за период апрель 2023 года по март 2024 года составляет около 900 миллионов кВт.ч", — говорится в сообщении.

Отмечается, что плановый график поставки будет согласовываться сторонами на регулярной основе в соответствии с положениями оперативно-диспетчерского управления и правилами функционирования энергорынков.

В настоящее время поставка составит до 400 МВт в час. Основным фактором, определяющим объем поставки является пропускная способность (транзит) электрических сетей в ЕЭС Казахстана.

"Если пропускную способность транзита можно будет увеличить, то российская сторона готова обеспечить поставку в Кыргызстан в объемах полностью покрывающих существующий дефицит, который по имеющейся информации доходит до 3 млрд кВт.ч", — также добавили в "Интер РАО".

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. "Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.