МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Ситуация в районе Запорожской АЭС становится "все более непредсказуемой и потенциально опасной", заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. В Госдуме ответили на призыв США по технологиям Запорожской АЭС

Как отмечается, эксперты организации, находящиеся на АЭС, получили информацию о начале объявленной эвакуации жителей города Энергодар, где проживает большая часть персонала станции, и "внимательно следят за ситуацией на предмет любого потенциального влияние на ядерную безопасность".

"Общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности и сохранности, с которыми сталкивается АЭС. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу тяжелой ядерной аварии и связанные с ней последствия для населения и окружающей среды", — говорится в заявлении.

В субботу руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников не проводится. В свою очередь, директор станции Юрий Черничук заявлял, что необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей Энергодара нет, коллектив АЭС делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности.