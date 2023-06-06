МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела, сама дамба водохранилища не разрушена, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. В Запорожской области заявили об усилении защиты периметра АЭС

Ряд телеграм-каналов в ночь на вторник распространили информацию, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена. Некоторые опубликовали кадры и разрушенной дамбы.

"Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье", — сказал РИА Новости Леонтьев.

По его словам, уровень воды после разрушения поднялся на 2,5 метра ниже по течению, все службы находятся на месте. Эвакуация населения после разрушения Каховской ГЭС может потребоваться жителям населенных пунктов, которые находятся ниже Новой Каховки, уточнил Леонтьев.

"Все на месте, все службы работают. Эвакуация потребуется только ниже — Корсунка, Днепряны. Сейчас мы поймём, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что разрушены все сооружения, которые находятся непосредственно над дамбой. "Дамба построена из гидротехнических бетонов, которые сильно армированы. Вода хлынула та, которая была над дамбой, сверху. Вода не дошла до Днепровского проспекта", — сказал он.

По словам Леонтьева, подъем воды составляет сейчас от 2,5 до четырех метров. Электричество, газ, связь в городе есть.