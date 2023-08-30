МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Мощные осадки, обрушившиеся на Хасанский район Приморского края вечером во вторник и в ночь на среду, привели к частичному нарушению или полному отключению света в 15 населенных пунктах района, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Дальневосточных распределительных сетей". В затопленном Приморье задерживаются пассажирские поезда

Накануне южный циклон накрыл Приморье в соответствии со штормовым предупреждением. Мощные ливни в Хасанском районе начались во вторник. В соцсетях появились видео с затопленными улицами и дворами в населенных пунктах района, потоки воды на базах отдыха уносили туристические домики. Утром в среду представитель Примгидромета рассказал РИА Новости, что в поселке Барабаш Хасанского района выпало 206 миллиметров осадков за сутки при месячной норме 180 миллиметров, район в целом оказался среди лидеров по объему прошедших осадков.

"Непогода стала причиной отключений электроэнергии в населенных пунктах южного Приморья… Электроснабжение частично нарушено в селе Краскино, Славянке, Барабаше (Хасанского района — ред.). Проезд отсутствует к селу Андреевка, поселкам Рисовая падь и Витязь. Утром 30 августа произошло отключение линии электропередачи, питающей село Рязановка и поселок Ромашка, а также зафиксировано отключение в селе Безверхово, поселке Приморский. Также утром из-за отключения подстанции Занадворовка электроснабжение было нарушено в селах Береговое, Рыбачий, Кравцовка, Занадворовка и Нежино", — рассказали в пресс-службе компании, добавив, что в Андреевке, Рисовой пади и Витязе полностью отключен свет.

В пресс-службе уточнили, что энергетики привезут дизель-генераторные установки для подачи электричества в населенные пункты района. По информации пресс-службы, осадки также привели к нарушению электроснабжения в Надеждинском районе, где частично без света остались жители поселка Соловей Ключ, поселка Раздольное и села Кипарисово.