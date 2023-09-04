ВАРШАВА, 4 сен — ПРАЙМ. Европейский союз ждет дефицит электричества зимой, заявила в беседе с агентством РАР уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевская-Третьяковская. В Польше развеяли миф об "изоляции" России

Политик отметила, что самые большие проблемы в зимний сезон евросоюз будет иметь с электричеством. Так она ответила на соответствующий вопрос агентства.

"Решение наших западных соседей о досрочном отключении всех атомных электростанций было скорее политическим и идеологическим, чем практическим решением, поэтому у них есть проблема нехватки электроэнергии", — сказала Лукашевская-Третьяковская, подчеркнув, что Европа получит меньше мощности в системе.

Министр добавила, что Польша подготовилась к десинхронизации с российскими энергосистемами, поэтому пострадает меньше, чем остоальной Евросоюз.