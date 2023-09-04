2023-09-04T15:13:21+03:00
2023-09-04T15:13:21+03:00
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2023
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В Польше предрекли дефицит электричества в Евросоюзе зимой
Энергосети
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Европейский союз ждет дефицит электричества зимой, заявила в беседе с агентством РАР уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры... ПРАЙМ, 04.09.2023
энергетика, энергосети, новости, ес, польша, электричество, дефицит, зима
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 4 сен — ПРАЙМ. Европейский союз ждет дефицит электричества зимой, заявила в беседе с агентством РАР уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевская-Третьяковская.
Политик отметила, что самые большие проблемы в зимний сезон евросоюз будет иметь с электричеством. Так она ответила на соответствующий вопрос агентства.
"Решение наших западных соседей о досрочном отключении всех атомных электростанций было скорее политическим и идеологическим, чем практическим решением, поэтому у них есть проблема нехватки электроэнергии", — сказала Лукашевская-Третьяковская, подчеркнув, что Европа получит меньше мощности в системе.
Министр добавила, что Польша подготовилась к десинхронизации с российскими энергосистемами, поэтому пострадает меньше, чем остоальной Евросоюз.