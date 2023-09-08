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2023
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Украина экспортировала электроэнергию в Словакию и Молдавию
Энергосети
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Украина накануне экспортировала электроэнергию в Словакию и Молдавию, сообщает украинское минэнергетики. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 4 сентября сообщила о... ПРАЙМ, 08.09.2023
энергетика, энергосети, новости, украина, словакия, молдавия, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Украина накануне экспортировала электроэнергию в Словакию и Молдавию, сообщает украинское минэнергетики.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 4 сентября сообщила о возобновлении экспорта электроэнергии в Словакию в дневное время. В августе из-за роста потребления электроэнергии Киев неоднократно запрашивал аварийную помощь в энергосистеме стран ЕС. Экспорт отсутствовал.
"За минувшие сутки экспорт в Словакию составил 4, 66 МВтч, в Молдавию – 1 903 МВтч. Импорт отсутствует", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства энергетики.
Летом 2022 года Украина экспортировала электроэнергию в Европу. Премьер Денис Шмыгаль оценивал потенциал страны в экспорте электроэнергии в "миллиарды евро". В октябре 2022 года после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы, ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.