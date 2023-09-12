МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ предложила правительству России наказывать снабжающие организации, если они не модернизируют сети в рамках инвестиционных программ в энергетике, если в них присутствуют деньги потребителей, заявил на ВЭФ глава надзорного ведомства Игорь Краснов. Новак рассказал о целях модернизации энергосетей Красноярского края

"Нами были выявлены неединичные факты, когда снабжающие организации включали в тарифы затраты на модернизацию сетей, но фактически этого не делали. Мною перед правительством поставлен вопрос о введении ответственности за нереализацию инвестиционных программ в энергетике, если источником финансирования в том числе являются деньги потребителей", — сказал Краснов, выступая на сессии Восточного экономического форума "Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики".

Он отметил, что такая мера даст положительный эффект и будет определенным образом стимулировать поставщиков к улучшению необходимой инфраструктуры.

ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.