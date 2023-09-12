2023-09-12T03:43:00+03:00
2023-09-12T03:46:41+03:00
2023-09-12T03:43:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Energy/20230912/841719206.html
Генпрокурор предложил наказывать энергетиков, не модернизирующих сети
Энергосети
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Генеральная прокуратура РФ предложила правительству России наказывать снабжающие организации, если они не модернизируют сети в рамках инвестиционных программ в энергетике, если в... ПРАЙМ, 12.09.2023
энергетика, энергосети, экономика, новости, россия, генпрокурор, энергетики, сети, модернизация, наказание
https://cdnn.1prime.ru/images/83728/08/837280806.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83728/08/837280806.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83728/08/837280805.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83728/08/837280805.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83728/07/837280797.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83728/07/837280797.jpg
https://1prime.ru/News/20230714/841084880.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ предложила правительству России наказывать снабжающие организации, если они не модернизируют сети в рамках инвестиционных программ в энергетике, если в них присутствуют деньги потребителей, заявил на ВЭФ глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
"Нами были выявлены неединичные факты, когда снабжающие организации включали в тарифы затраты на модернизацию сетей, но фактически этого не делали. Мною перед правительством поставлен вопрос о введении ответственности за нереализацию инвестиционных программ в энергетике, если источником финансирования в том числе являются деньги потребителей", — сказал Краснов, выступая на сессии Восточного экономического форума "Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики".
Он отметил, что такая мера даст положительный эффект и будет определенным образом стимулировать поставщиков к улучшению необходимой инфраструктуры.
ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.