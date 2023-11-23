2023-11-23T20:54:22+03:00
2023-11-23T20:54:22+03:00
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2023
https://1prime.ru/Energy/20231123/842359514.html
"Крымэнерго" передадут в собственность Крыма до 12 января
Энергосети
Новости
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Правительство распорядилось осуществить передачу "Крымэнерго" в собственность Крыма из федеральной собственности в срок до 12 января 2024 года, говорится в распоряжении,... ПРАЙМ, 23.11.2023
энергетика, энергосети, новости, россия, крым, крымэнерго, указ путина
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство распорядилось осуществить передачу "Крымэнерго" в собственность Крыма из федеральной собственности в срок до 12 января 2024 года, говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.
"Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Крымэнерго", — говорится в документе.
Президент России Владимир Путин в ноябре поручил передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Крыму.
ГУП РК "Крымэнерго" — крупнейшая энергетическая организация Крыма, поставляющая электроэнергию потребителям и оперативно-технологически управляющая сетью. Обеспечивает электроэнергией свыше 900 тысяч бытовых абонентов и более 29 тысяч потребителей — юридических лиц.