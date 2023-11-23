МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство распорядилось осуществить передачу "Крымэнерго" в собственность Крыма из федеральной собственности в срок до 12 января 2024 года, говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации. Путин поручил передать 100% акций "Крымэнерго" Крыму

"Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Крымэнерго", — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин в ноябре поручил передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Крыму.

ГУП РК "Крымэнерго" — крупнейшая энергетическая организация Крыма, поставляющая электроэнергию потребителям и оперативно-технологически управляющая сетью. Обеспечивает электроэнергией свыше 900 тысяч бытовых абонентов и более 29 тысяч потребителей — юридических лиц.