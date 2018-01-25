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Глава Минфина США Мнучин: Меня не беспокоит курс доллара в краткосрочной перспективе


Рынки / Валюта

ДАВОС, 25 янв - ПРАЙМ. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США не беспокоит курс доллара в краткосрочной перспективе. Таким образом, он, судя по всему, пытается несколько смягчить прозвучавшие в среду комментарии, которые подтолкнули вниз американскую валюту, сообщает Dow Jones.

На брифинге в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Мнучина спросили о заявлениях, которые он сделал по поводу резкого ослабления доллара в последние месяцы. В этих заявлениях он выразил мнение, что более слабый доллар является позитивным фактором для торговли.

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В четверг Мнучин назвал эти свои заявления сбалансированными и соответствующими тем, что звучали из его уст ранее.

"Нас не беспокоит курс доллара в краткосрочной перспективе, - добавил он. – У курса доллара в краткосрочной перспективе есть свои плюсы и минусы". При этом Мнучин повторил, что "в долгосрочной перспективе сила доллара отражает силу американской экономики".

Американская валюта сейчас торгуется почти без изменений против японской иены и британского фунта.

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