Биткоин торгуется около отметки в $6 тысяч

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает терять в цене на торгах. Утром во вторник один биткоин стоит чуть более $6 тысяч, свидетельствуют данные торгов портала coinmarketcap.com.

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После того, как bitcoin опустился ниже отметки в $7 тыс на новостях о запрете крупнейших мировых банков покупать криптовалюту при помощи кредитных пластиковых карт,эта криптовалюта продолжает снижаться.

По данным портала, на 8:00 вторника bitcoin потерял 25% - до $6,139 тысячи.