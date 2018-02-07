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Биткоин торгуется выше отметки в $8 тысяч


Рынки / Валюта

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (Bitcoin) продолжает рост и торгуется выше отметки в $8 тысяч, свидетельствуют данные торгов портала coinmarketcap.com.

На 13-40 по московскому времени одна монета биткоин стоит $8,144, рост за последние сутки составляет 25,3%. 

Прицел на тысячу. Куда держит путь биткоин >>

Напомним, что на предыдущем дне торгов монета биткоина опускалась ниже $6 тысяч на фоне негативных новостей о ограничении торговли и регулирования рынка криптовалют в разных странах по всему миру. В частности, ряд крупных банковских групп запретил покупку криптовалют по своим кредитным картам.

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