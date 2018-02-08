Акции Twitter подскочили в цене и растут на 23% после отчета о прибыли в квартале

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Акции сервиса микроблогов Twitter растут на предварительных торгах перед открытием Нью-Йоркской фондовой биржи на 23% после того, как компания сообщила о фиксации прибыли за четвертый квартал 2017 года - впервые с момента выхода на биржу в 2013 году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.26 мск акции компании росли на 23,38%, до 33,25 доллара за акцию. В среду компания завершила торги на уровне 26,91 доллара за бумагу.

Сервис микроблогов Twitter Inc. по итогам четвертого квартала 2017 года зафиксировал прибыль в размере 91,079 миллиона долларов против убытка компании за аналогичный период прошлого года в 167,054 миллиона долларов. По итогам четвертого квартала 2017 года разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 0,12 доллара против убытка в 0,23 доллара. Квартальная выручка компании составила 731,560 миллиона долларов, увеличившись на 2% в годовом выражении.

Прибыль Twitter выросла за счет увеличения продаж видео рекламы. При этом показатель по количеству пользователей, пользующихся сервисом ежемесячно, оказался ниже ожиданий рынка. Их число в четвертом квартале также составило 330 миллионов человек против прогноза в 332,5 миллиона.

Чистый убыток компании по итогам 2017 года сократился до 108,063 миллиона долларов, то есть в 4,2 раза в годовом выражении.