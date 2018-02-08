Twitter впервые с 2013 года зафиксировала прибыль в квартале - $91 млн

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter Inc. по итогам четвертого квартала 2017 года зафиксировала прибыль в размере 91,079 миллиона долларов впервые с момента выхода компании на биржу в ноябре 2013 года, следует из отчетности компании.

По итогам четвертого квартала 2016 года чистый убыток компании составил 167,054 миллиона долларов.

По итогам четвертого квартала 2017 года разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 0,12 доллара против убытка в 0,23 доллара. Квартальная выручка компании составила 731,560 миллиона долларов, увеличившись на 2% в годовом выражении.

Чистый убыток компании по итогам 2017 года сократился до 108,063 миллиона долларов, то есть в 4,2 раза в годовом выражении. Разводненный убыток в пересчете на одну акцию за 2017 год составил 0,15 доллара против 0,65 доллара в предыдущем году. Выручка компании за год при этом снизилась на 3,4%, то 2,443 миллиарда долларов.

Акции Twitter подскочили в цене и растут на 23% после отчета о прибыли в квартале >>

Число уникальных пользователей, которые хотя бы раз в месяц пользовались микроблогом, в четвертом квартале составило 330 миллионов человек, что на 4% больше аналогичного показателя за 2016 год, но при этом равно количеству пользователей, зафиксированных в третьем квартале. При этом количество пользователей, заходящих в блог ежедневно, выросло на 12% по сравнению с прошлым годом. Компания не уточняет абсолютное значение этого показателя.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.