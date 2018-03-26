Объем первого дня торгов юаневыми нефтяными фьючерсами превысил $2,9 млрд

ПЕКИН, 26 мар - ПРАЙМ. Объем сделок нефтяными фьючерсами в юанях по итогам первого дня торгов на Шанхайской международной энергетической бирже (Shanghai International Energy Exchange) превысил 18,3 миллиарда юаней (2,9 миллиарда долларов), сообщает Центральное телевидение Китая.

Китай в понедельник утром официально запустил торги нефтяными фьючерсами, которые стали первыми фьючерсами на материковой части Китая для иностранных инвесторов.

По данным телеканала, за первый день торгов было совершено 42,3 тысячи транзакций по 15 контрактам. Речь идет о фьючерсных контрактах, которые будут выполняться с сентября этого года по март 2019 года. Бенчмарк 15 контрактов установлен на отметке 416 юаней (65,8 доллара), 318 юаней или 375 юаней за баррель нефти в зависимости от даты исполнения. Торговая маржа составляет 7% от общей стоимости контракта. Колебания в сторону повышения и понижения ограничены 5%.

Торги открылись по стартовой цене 440 юаней за баррель нефти, а закрылись на отметке 429,9 юаня, что на 3,34% выше бенчмарка.

Азия является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому Китай надеется, что собственные нефтяные фьючерсы будут лучше отражать условия на рынке "черного золота" региона. При этом КНР, по данным американского управления энергетической информации (EIA), по итогам 2017 года стала первым по величине импортером нефти в мире, обогнав по данному показателю США. В прошлом году Китай импортировал 8,4 миллиона баррелей в день против 7,9 миллиона баррелей в день в США.

В настоящий момент наиболее используемыми нефтяными фьючерсными контрактами являются контракты на нефть марки WTI, которыми торгуют на нью-йоркской фьючерсной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX). Кроме того, широко используются фьючерсы на нефть марки Brent, которые предлагаются на бирже Intercontinental Exchange (ICE) в Лондоне. Фьючерсы на нефть марки WTI являются важным компонентом при ценообразовании на рынке "черного золота" в Америке, в то время как фьючерсы на нефть Brent играют важную роль для цен в таких регионах как Ближний восток, Европа и Азия.