FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль падает рекордными за несколько месяцев темпами, доллар выше 59 руб, евро почти 73


Рынки / Валюта

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Рубль стремительно падает в цене на геополитических рисках после введения на прошлой неделе новых санкций против некоторых бизнесменов и российских компаний, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 12.37 мск повышался на 1,02 рубля - до 59,18 рубля, курс евро - на 1,25 рубля - до 72,63 рубля, следует из данных Московской биржи. Темпы снижения рекордные за несколько месяцев.

Ранее в понедельник доллар повышался до 59,31 рубля - максимума с 12 декабря 2017 года, а евро - до 72,82 рубля - с 16 сентября 2016 года.

Акции "Русала" рухнули на 47% на возможном техдефолте по некоторым кредитным обязательствам >>

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ