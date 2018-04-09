Рубль падает рекордными за несколько месяцев темпами, доллар выше 59 руб, евро почти 73

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Рубль стремительно падает в цене на геополитических рисках после введения на прошлой неделе новых санкций против некоторых бизнесменов и российских компаний, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 12.37 мск повышался на 1,02 рубля - до 59,18 рубля, курс евро - на 1,25 рубля - до 72,63 рубля, следует из данных Московской биржи. Темпы снижения рекордные за несколько месяцев.

Ранее в понедельник доллар повышался до 59,31 рубля - максимума с 12 декабря 2017 года, а евро - до 72,82 рубля - с 16 сентября 2016 года.

Акции "Русала" рухнули на 47% на возможном техдефолте по некоторым кредитным обязательствам >>