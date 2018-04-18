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Цена нефти WTI впервые с декабря 2014 года превысила $68 за баррель


Commodities / Рынки
  • #Танкер
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Цена на нефть марки WTI впервые с 4 декабря 2014 года превысила 68 долларов за баррель на ожиданиях сокращения запасов "черного золота" в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 16.29 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,8% - до 72,86 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,18%, до 67,98 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов цена WTI достигала 68,05 доллара за баррель.

Позднее в среду управление энергетической информации Минэнерго США сообщит недельные данные о запасах и добыче нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 апреля, сократились на 0,5 миллиона баррелей после роста на 3,3 миллиона баррелей неделей ранее.

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