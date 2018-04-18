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JODI: США в феврале впервые опередили Саудовскую Аравию по добыче нефти


Компании / Нефть
  • #Нефтяные насосы
    © fotolia.com, ping han

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. США в феврале впервые оказались на втором месте по объему добычи нефти, опередив Саудовскую Аравию, при этом общее лидерство по этому показателю по-прежнему удерживает Россия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

Россия в феврале 2018 года добывала в среднем 10,325 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. На второе место вышли США, которые в феврале добывали 10,294 миллиона баррелей в сутки, а замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с объемом добычи 9,935 миллиона баррелей в сутки.

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Добыча в России, по данным организации, увеличилась по сравнению с январем на 0,48%, в США на 3,3% в Саудовской Аравии - сократилась на 0,48%. В январе ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,275 миллиона баррелей по сравнению с 9,964 миллиона баррелей в США и 9,983 миллиона баррелей в Саудовской Аравии.

Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в феврале в месячном выражении увеличился на 1,1%, до 7,251 миллиона баррелей в сутки, в США - на 16,9%, до 1,57 миллиона баррелей в сутки. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает. При этом в январе Россия экспортировала 5,434 миллиона баррелей в сутки, а в декабре – 4,058 миллиона баррелей в сутки, говорится в сообщении.

Переработка на НПЗ США снизилась в феврале на 3,8% к предыдущему месяцу, до 15,984 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка уменьшилась на 5,7% по сравнению с январем, до 2,48 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ выросла на 0,8% с показателя января, до 5,885 миллиона баррелей в сутки.

Второй по величине производитель нефти в ОПЕК - Ирак – сохранил добычу нефти на уровне января в 4,36 миллиона баррелей в сутки, также сообщает JODI. Экспорт нефти из Ирака вырос на 0,8%, до 3,79 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в феврале увеличился на 0,9%, до 1,978 миллиона баррелей в сутки, добыча - на 0,6%, до 2,009 миллиона баррелей в сутки.

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Сокращение добычи нефти

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