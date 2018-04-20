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Биткоин продолжает умеренно дорожать и торгуется на уровне в $8,3 тыс


Рынки / Валюта

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу утром дорожает, достигая цены в 8,3 тысячи долларов за единицу, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.33 мск биткоин дорожал на 1,23%, до 8,29 тысячи долларов. На бирже OKEx криптовалюта увеличивалась в цене на 1,43%, до 8,3 тысячи долларов, на Binance - на 1,45%, до 8,294 тысячи.

Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum - на 6,29%, до 565,5 доллара, Ripple - на 15,56%, до 0,84 доллара, Bitcoin Cash - на 9,36%, до 969,14 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 361,58 миллиарда долларов. Неделю назад показатель был на 16% меньше - на уровне в 310,55 миллиарда долларов.

Курс биткоина держался на отметке, близкой к 8 тысячам долларов, около недели, и теперь стоимость криптовалюты устойчиво поднимается, но небольшими темпами.

"Вчера биткоин вырос на 1%, до 8,27 тысячи долларов. Рыночная доля биткоина уменьшилась до 39%. Думаю, что медвежий рынок заканчивается, и то, что было перепродано и упало слишком низко, теперь откупают", - сказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

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