Нефть дешевеет на обвинениях Трампа в попытках ОПЕК искусственно завысить цены

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть на дневных торгах пятницы ускорили свое снижение - инвесторы реагируют на заявления президента США Дональда Трампа, который обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.54 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,76%, до 73,19 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,63% - до 67,86 доллара за баррель.

Ранее в пятницу Трамп в своем Twitter обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть. По его словам, несмотря на рекордное количество уже добытой нефти в мире, ее стоимость неоправданно высока из-за действий организации. В ответ на обвинения Трампа генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что у соглашения ОПЕК+ нет "цели по ценам" на нефть, а министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что цены определяет рынок.

Инвесторы в пятницу следят за встречей министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ в саудовской Джедде. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Matket Watch, участники рынка практически не ожидают, что участники встречи сообщат подробности о возможном продлении сделки. Однако трейдеров интересуют комментарии от представителей России и Саудовской Аравии о дальнейшей судьбе соглашения.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Вместе с тем, актуальной остается тема добычи нефти в США. Позднее в пятницу ожидается статистика числа буровых установок в стране от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). За прошлую неделю, завершившуюся 13 апреля, число буровых установок в США выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1008 единиц. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 7 штук, или на 0,9%, до 815 штук.