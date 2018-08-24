МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером сохранили темпы увеличения, несмотря на данные BHGE об уменьшении числа нефтяных установок в США за прошедшую неделю, опасения вокруг Ирана поддерживают нефтяные котировки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.20 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,7%, до 76 долларов за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,75%, до 69,02 доллара за баррель. До выхода данных BHGE нефть обеих марок дорожала примерно на 1,7% каждая.

Инвесторы продолжают оценивать последствия американских санкций против Ирана, которые ставят под угрозу поставки иранской нефти. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Инвесторы продолжают с позитивом оценивать статистику по снижению запасов нефти в США за прошлую неделю. Согласно данным минэнерго, опубликованным в среду, за неделю по 17 августа коммерческие запасы нефти в стране снизились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 408,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов только на 1,5 миллиона баррелей. В результате удорожание нефти превышало в ходе торгов 3% для обеих марок.

Данные о количестве буровых установок в США за неделю не оказали существенного влияния на нефтяные котировки. Как сообщила ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 24 августа, количество нефтяных буровых установок в США снизилось на 9 штук, или на 1%, до 860 единиц, газодобывающих — уменьшилось на 4 штуки, на 2,2%, до 182 единиц. Общее число буровых установок сократилось на 13 штук, или на 1,2%, до 1044 штук, что на 104 единицы, на 11,1%, больше в годовом выражении.