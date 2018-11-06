МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизельное топливо по итогам торговой сессии вторника выросли в среднем на 1,4% на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой (СПбМТСБ), несмотря на соглашение между властями, нефтекомпаниями и независимыми НПЗ относительно цен и объемов оптовых поставок топлива в ближайшие пять месяцев, следует из материалов биржи.

Согласно данным биржи, динамика цен на топливо во вторник, 6 ноября, была в основном положительной. При этом наиболее значительно изменился индекс на бензин "Регуляр-92", увеличившись на 2,54%, до 51,691 тысячи рублей за тонну.

Кроме того, подорожал бензин "Премиум-95" — на 2,45%, до 54,085 тысячи за тонну. Цена на межсезонное дизельное топливо выросла на 0,58%, до 52,183 тысячи рублей за тонну, на зимнее слегка снизилась — на 0,16%, до 55,538 тысячи рублей за тонну. Также подорожал мазут — на 0,54%, до 19,565 тысячи рублей, и авиатопливо — на 0,17%, до 53,263 тысячи рублей за тонну.

При этом предыдущие две торговые сессии на СПбМТСБ (1-2 ноября), которые состоялись сразу после заключения соглашения между нефтяниками и властями, цены на топливо в основном снижались.

Что касается объема торгов на бирже, то в секции нефтепродуктов в натуральном выражении он увеличился на 35,92% и составил 96,292 тысячи тонн, в денежном выражении он вырос на 34,81%, до 4,65 миллиарда рублей. Наиболее активно торговались бензин и дизельное топливо — 49,785 тысячи и 24,865 тысячи тонн соответственно. В секции срочного рынка АО "СПбМТСБ" по состоянию на 15.00 мск не было заключено ни одной сделки.

Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.