МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|5 ноя
|
|
|
|
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,43 трлн
|1,33 трлн (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (сент)
|1,838 трлн
|1,822 трлн (факт)
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (окт)
|-2,00%
|-10% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса Германии (сент)
|18,3 млрд
|17,6 млрд (факт)
|12:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|
|
|12:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,64%
|
|Предв.
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы ЕС
|
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|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (окт)
|188,7 тыс
|195,0 тыс
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|214 тыс
|214 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (сент)
|0,00%
|0,10%
|Предв.
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (окт)
|14,50%
|11,00%
|Предв.
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (окт)
|14,30%
|14,00%
|Предв.
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (окт)
|31,70 млрд
|35,00 млрд
|20:00
|USD
|США — Отчет WASDE
|
|
|22:00
|USD
|США — Заявление FOMC
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|
|22:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|2,25%
|2,25%
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,43 трлн
|1,33 трлн (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (сент)
|1,838 трлн
|1,822 трлн (факт)
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (окт)
|-2,00%
|-10% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса Германии (сент)
|18,3 млрд
|17,6 млрд (факт)
|12:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|
|
|12:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,64%
|
|Предв.
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы ЕС
|
|
|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (окт)
|188,7 тыс
|195,0 тыс
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|5 ноя
|
|
|
|
|
|RUB
|Россия — День народного единства — перенесенный выходной день
|
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|6 ноя
|
|
|
|
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
|54,7
|
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,2%
|
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|3,4%
|
|
|RUB
|Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018
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|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018
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