МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
5 ноя

 

 

 

 

 

 

 

 
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,43 трлн 1,33 трлн (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (сент) 1,838 трлн 1,822 трлн (факт)
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (окт) -2,00% -10% (факт)
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса Германии (сент) 18,3 млрд 17,6 млрд (факт)
12:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ

 

 

 

 
12:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,64%

 

 
Предв. EUR Еврозона — Экономические прогнозы ЕС

 

 

 

 
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (окт) 188,7 тыс 195,0 тыс
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 214 тыс 214 тыс
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (сент) 0,00% 0,10%
Предв. CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (окт) 14,50% 11,00%
Предв. CNY Китай — Объём импорта (г/г) (окт) 14,30% 14,00%
Предв. CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (окт) 31,70 млрд 35,00 млрд
20:00 USD США — Отчет WASDE

 

 

 

 
22:00 USD США — Заявление FOMC

 

 

 

 
22:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 2,25% 2,25%
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,43 трлн 1,33 трлн (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (сент) 1,838 трлн 1,822 трлн (факт)
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (окт) -2,00% -10% (факт)
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса Германии (сент) 18,3 млрд 17,6 млрд (факт)
12:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ

 

 

 

 
12:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,64%

 

 
Предв. EUR Еврозона — Экономические прогнозы ЕС

 

 

 

 
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (окт) 188,7 тыс 195,0 тыс

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
5 ноя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUB Россия — День народного единства — перенесенный выходной день

 

 

 

 
6 ноя

 

 

 

 

 

 

 

 
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь) 54,7

 

 
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,2%

 

 
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 3,4%

 

 

 

 

 RUB Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 