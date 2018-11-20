МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Стоимость нефти марок Brent и WTI во вторник вечером рухнула на 5-6%, цена Brent при этом опускалась ниже 64 долларов за баррель впервые с 9 марта, инвесторы опасаются переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.12 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,76% — до 64,28 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4%, до 54,91 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов котировки обеих марок снижались на 5-6%, а цена Brent опускалась ниже 64 долларов за баррель впервые с 9 марта.

Опасения по переизбытку нефти на рынке привели к резкому падению нефтяных цен. В частости, обеспокоенность рынков вызвана высоким уровнем добычи нефти в США. Показатель с начала года вырос до рекордно высокого уровня в 11,7 миллиона баррелей в день, который был зафиксирован минэнерго США по итогам недели, завершившейся 9 ноября.

Участники рынка также обеспокоены перспективами слабого спроса на сырье и возможным замедлением роста глобальной экономики на фоне заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, сделанных в конце прошлой недели. Так, сразу несколько чиновников выразили опасения относительно перспектив мировой экономики.

В среду, 21 ноября, будет опубликована статистика по запасам нефти в США за прошлую неделю. Аналитики ожидают, что за неделю по 16 ноября коммерческие запасы сырья в стране выросли на 2,5 миллиона баррелей, или она 0,6%, до 444,6 миллиона баррелей.

Снижение мировых цен на нефть во вторник и падение марки Brent ниже уровня 64 доллара за баррель связано с опасениями участников торгов переизбытка предложения на рынке нефти, прокомментировал РИА Новости текущую динамику директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Во вторник вечером стоимость нефти марок Brent и WTI рухнула более чем на 5%, цена Brent при этом опустилась ниже 64 долларов за баррель впервые с 9 марта. Обвальное падение котировок наблюдается ровно неделю спустя после того, как за 13 ноября цена нефти рухнула сразу на 7-8%. Тогда поводом стала публикация доклада ОПЕК, в котором организация допустила переизбыток предложения на нефтяном рынке в 2019 году.

"Цены падают в связи с опасениями, что на рынке нефти в следующем году будет избыток предложения — в связи с ростом добычи сланцевой нефти и тем, что ОПЕК+ не сможет договориться о дальнейшем снижении добычи, чтобы сбалансировать рынок", — сказал эксперт.

"В ближайшее время котировки будут зависеть от решения, которое примет ОПЕК+ в начале декабря. Предпосылка Fitch на 2019 год по нефти марки Brent — 65 долларов за баррель. Мы считаем, что Саудовская Аравия и Россия будут вынуждены вмешаться, несмотря на давление США, если будет риск падения цены ниже 60 долларов", — добавил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Однако в последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка предложения на рынке в 2019 году.