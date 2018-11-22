МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа с 30 ноября текущего года приостанавливает торги привилегированными и обыкновенными акциями "АвтоВАЗа" в связи с их выкупом эмитентом у миноритариев, говорится в сообщении торговой площадки.

"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления биржи 22 ноября 2018 года приняты следующие решения: приостановить с 30 нября 2018 года торги ценными бумагами, включенными в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг … в связи с поступившим организации требованием о выкупе эмиссионных ценных бумаг", — сообщается там же.

Ранее биржа сообщала, что привилегированные и обыкновенные акции компании "АвтоВАЗ" с 29 ноября будут торговаться на Московской бирже с расчетами "сегодня". С 17 октября 2018 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 28 ноября 2018 года; с 29 ноября 2018 года допустимым кодом расчетов является только код расчетов Т0, обращала внимание торговая площадка.

Биржа отмечала, что изменения вступают в силу в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов "Московской биржи" и в связи с опубликованием 15 октября "АвтоВАЗом" сообщения о поступившем эмитенту в соответствии с главой 9 федерального закона "Об акционерных обществах" требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента.

В понедельник, 15 октября, компания сообщила, что ее основной акционер Alliance Rostec Auto B.V. принудительно выкупит у миноритариев акции "АвтоВАЗа" по 12,4 рубля за обыкновенную и 12,2 рубля за привилегированную акцию.

Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг — 30 ноября.