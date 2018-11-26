МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Бумаги "Роснефти" растут на падающем рынке акций РФ и вернули себе первенство по рыночной капитализации, отыгрывая падение предыдущих дней и опережая прежнего лидера — Сбербанк, бумаги которого оказались под давлением геополитических рисков, отмечают опрошенные РИА Новости аналитики.

К 18.21 мск акции "Роснефти" росли на 0,83%, до 408,55 рубля (а ранее в понедельник подскакивали и на 2,5%, до 415,15 рубля), при этом привилегированные акции Сбербанка падают на 3,32%, до 165,62 рубля, обыкновенные – на 4,4%, 188,61 рубля, а индекс Мосбиржи дешевеет на 1,42%.

Рыночная капитализация "Роснефти", таким образом, к текущему моменту превысила 4,34 триллиона рублей, а общая рыночная капитализация бумаг Сбербанка составляет почти 4,235 триллиона рублей (капитализация привилегированных акций – выше 0,165 триллиона рублей, обыкновенных акций – почти 4,07 триллиона рублей), следует из данных торгов.

Бумаги Сбербанка по показателю рыночной капитализации сумели вырваться в лидеры на прошлой неделе после длительного перерыва с начала августа.

АКЦИИ "РОСНЕФТИ" ОТЫГРЫВАЮТ ПРЕДЫДУЩЕЕ ПАДЕНИЕ

Позитив котировкам компании не в последнюю очередь вызван динамикой мирового рынка нефти. Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,35% — до 61,02 доллара за баррель, корректируясь после значительного спада предыдущей недели.

"Роснефть" была сильно распродана в предыдущие торговые сессии, поэтому сегодня на фоне отскока нефти ее как самую волатильную бумагу сильнее всего откупают на привлекательных уровнях. Думаю, дальнейшая динамика будет зависеть от динамики цен на нефть", — прокомментировал старший аналитик BCS Global Markets Кирилл Таченников.

"То, что "Роснефть" вырвалась вперед относительно других бумаг – ее просто сильнее "лили" накануне, на прошлой неделе она падала, поэтому это некое отражение этого факта, они отыгрывают предыдущее падение", — добавляет старший аналитик "Атона" Александр Корнилов.

В то же время, по его словам, бумаги Сбербанка оказались под давлением на фоне усиления геополитических рисков. "Во-первых, общая нервозность рынка после известных событий вокруг Крыма и Азовского моря, поэтому все падает, и падает Сбербанк, который традиционно является индикатором политической напряженности. Поэтому все бумаги под давлением, несмотря на то даже, что нефть в целом в плюсе и значительно выше уровня закрытия пятницы", — поясняет он.

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

С точки зрения Корнилова, дальнейшая реакция рынка будет зависеть от развития конфликта, комментариев на эту тему с украинской стороны и реакции международного сообщества в контексте риска новых санкций, но и нефть также играет существенную роль.

"Маловероятно, что акции "Роснефти" будут двигаться отдельно от рынка, потому что отдельных корпоративных новостей пока не ожидается, и я думаю, они будут следовать за рынком", — заключает эксперт.