МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. По мнению аналитиков, нефтяные цены после своего недавнего падения оказались на привлекательных для покупок уровнях. Тем не менее инвесторы до сих пор не спешат возвращаться на рынок.

Стремительное падение нефтяных котировок ввиду неожиданного роста предложения и признаков замедления мировой экономики привело к исчезновению с рынка спекулятивных инвесторов, ставящих на рост цен. Впрочем, даже потенциально позитивное для цен развитие событий до сих пор не сможет заставить некоторых инвесторов выйти из тени, говорится в статье Dow Jones.

"Наступают последние четыре недели года, и так много инвестменеджеров сидят сложа руки", — сказал Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

"Мало кто хочет рисковать своими деньгами, когда поступают такие (неоднозначные) новости и ожидаются такие события", — добавил он.

Часть неопределенности исходит от торговой обстановки, которую инвесторы, опирающиеся на фундаментальные факторы, не смогут проанализировать, отмечают аналитики Goldman Sachs. На этой неделе в банке отметили, что падение нефтяных цен не будет устойчивым, и в какое-то время инвесторы вернутся на рынок.

"Смешайте такие факторы, как тянущаяся торговая напряженность, неопределенность относительно санкций в отношении Ирана и ориентирование администрации США на нефтяные цены ниже 54 долларов за баррель против себестоимости добычи американских компаний на уровне 55 долларов, и вам станет сложно формировать позиции на основе фундаментальных факторов", — отметили в Goldman.

Во вторник январские фьючерсы на легкую, малосернистую нефть на NYMEX закрылись с понижением на 0,1%, по 51,56 доллара за баррель, потеряв достигнутые ранее позиции и находившись около 12-месячного минимума. Нефть Brent на ICE завершила торги с понижением на 0,5%, по 60,21 доллара за баррель.

По словам некоторых аналитиков, возникшие недавно опасения чрезмерны, и падение цен усилились тем, что крупные игроки уходили с переполненного рынка. Чистая длинная позиция по нефти WTI на прошлой неделе упала до минимума более чем за год, согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Число длинных позиций по нефти, сформированных спекулятивными инвесторами, более чем вдвое ниже показателя конца января.

Однако с учетом преобладания негативных настроений на рынке, большинство участников не спешат покупать нефть без четкого драйвера роста цен.

“Пока что ни о каком оптимизме не идет речь. Никто пока не воодушевлен, быков на рынке не видно”, — отметил Дональд Мортон из Herbert J. Sims & Co. “Рынок продолжает подпитывать сам себя. Очередные негативные новости усилят понижательное давление”, — добавил он.

Одним из триггеров для нефтяных цен может стать саммит Большой двадцатки в Буэнос-Айресе на этой неделе. Ожидается, что на нем будут присутствовать лидеры из Саудовской Аравии, России и США, которые обсудят в том числе недавний обвал цен на нефть. Торговые переговоры между США и Китаем также могут определить перспективы экономического роста и спроса на нефть.

Еще одним источником повышения волатильности может стать заседание ОПЕК и ее партнеров, которое начнется 6 декабря в Вене. Саудовская Аравия рассматривает возможность сохранения квот по нефтедобыче, установленных в 2016 году, на прежнем уровне, но планирует устранить их превышение в размере порядка 1 млн баррелей в день. Это, по сути, будет означать сокращение предложения нефти.

Тем не менее аналитики сомневаются в желании России участвовать в снижении добычи в то время, когда производство нефти в стране достигло рекорда. Добыча сланцевой нефти в США также превысила ожидания, оказывая давление на мировой рынок.

На заседании в Вене ОПЕК и ее партнерам, вероятно, понадобится сократить добычу на величину, превышающую текущие ожидания рынка, отметили аналитики TD Securities во вторник. В обратном случае “реакция рынка может оказаться вялой”, заключили в компании.