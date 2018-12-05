МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к середине дня среды замедлили темпы снижения в ожидании инвесторами новостей из Вены, где проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.45 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05% — до 62,05 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,02%, до 53,24 доллара за баррель. Утром в среду падение стоимости нефти достигало почти 2%.

В среду взгляды инвесторов обращены к заседанию министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен вынести для стран-участниц сделки рекомендацию о том, нужно ли и на сколько сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок. В четверг, 6 декабря, эту рекомендацию предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.

Аналитики UBS, мнение которых приводит агентство Блумберг, несмотря на волатильность нефтяного рынка, ждут устойчивого восстановления цен на "черное золото" в следующем году. "У стран ОПЕК есть весомая причина для ограничения добычи. Снижение цен на нефть на 30% с начала октября опустило их ниже уровня, который необходим большинству стран ОПЕК для обеспечения сбалансированного бюджета", — отметили эксперты банка.

Давление на настроения инвесторов оказывают также еженедельные данные Американского института нефти (API), согласно которым, за неделю по 30 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,4 миллиона баррелей, до 448 миллионов баррелей, что значительно выше прогнозов аналитиков.

Кроме того, нефтяные трейдеры пессимистично воспринимают снижение спроса на рисковые активы, о чем говорят распродажи на мировых фондовых рынках. Биржевые индексы США ощутимо упали во вторник, вслед за ними в минусе оказались рынки Азии и Европы.