МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Британский фунт продолжил свой рост, при этом пара фунт/доллар США выросла на 1%, до 1,2612, так как участники рынка ожидают, что в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выиграет голосование о вотуме недоверия, сообщает Dow Jones.

Но это означает, что фунту будет трудно поддерживать рост, если она действительно выиграет, говорят в ING, добавляя, что "паре фунт/доллар будет сложно удерживать позиции при росте выше 1,2650-1,2770".

Рост фунта будет не только скромным, но и временным. Тереза Мэй "должна представить свой проект договора о выходе (из ЕС) и стать перед лицом вероятного проигрыша".

На этой неделе фунт упал до самого низкого уровня за 20 месяцев против доллара после того, как было отложено голосование в парламенте по соглашению о Brexit.