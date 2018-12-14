МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В этом году благодаря обороту нефтяных фьючерсов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) мировая торговля этими биржевыми деривативами вырастет до рекордно высокого уровня. Шанхай наряду с Нью-Йорком и Лондоном стал крупнейшим центром, где формируются мировые цены на нефть. Пекин сумел создать новый эталонный сорт нефти Shanghai Oil, торговля которым, в отличие от британского Brent и американского WTI, ведется в юанях – китайской национальной валюте.

РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ТОРГОВ ОБЕСПЕЧИЛ ШАНХАЙ

На фоне растущей торговой активности на INE количество сделок с фьючерсами на Brent и WTI в этом году снизилось – впервые за последние пять лет. Пекин может с полной уверенностью заявить о создании эталонного сорта нефти (benchmark) для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где расположены крупнейшие потребители энергоносителей.

По данным агентства Reuters, оборот торгов фьючерсами на Brent и WTI с начала года по 10 декабря составил 2017,2 млн лотов по сравнению с 220,17 млн лотов в прошлом году. Каждый лот представляет стандартный контракт на 1000 баррелей нефти.

На INE с конца мая по 10 декабря оборот торгов превысил 13 млн лотов – 6% от мирового оборота нефтяных фьючерсов. В Лондоне и Нью-Йорке вынуждены признать: несмотря на "ущербность" китайского нефтяного фьючерса, Пекин добился "внушительных успехов" в сфере биржевой торговли нефтью.

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Фьючерс на Shanghai Oil в первый год торгов показал лучшие результаты, чем Brent – эталонный сорт, который служит ценовым ориентиром при заключении большинства сделок на рынке нефти. Торги биржевыми контрактами на Brent были запущены в 1988 году. В этом году доля торгов фьючерсом на Brent составила всего 3,1% от мирового оборота нефтяных фьючерсов – прежде всего американского WTI, доминирующего на рынке.

УЩЕРБНЫЙ ФЬЮЧЕРС

Несмотря на успешные торги на INE, западные "нефтяные гуру" продолжают твердить, что этот биржевой инструмент является "ущербным" по сравнению с Brent и WTI, поскольку его невозможно эффективно использовать для хеджирования рисков, возникающих при торговле нефтью. Основной причиной является недостаточное количество "международных" – читай американских – компаний.

Международные трейдеры жалуются, что участие в торгах на INE принимают в основном китайцы, которые не используют " фундаментальные рыночные факторы" – котировки Brent и WTI, формируемые на площадках в Лондоне и Нью-Йорке. При этом, делается вывод, что INE является биржей исключительно для китайцев, а не глобальной торговой площадкой.

По мнению западных экспертов, следует ограничить доминирование китайских участников и привлечь больше иностранных трейдеров, чтобы сделать INE мировой торговой площадкой. На Западе не хотят осознать, что Пекин организовал торги поставочными фьючерсами на нефть в интересах китайских участников рынка, для обеспечения своих постоянно растущих потребностей в энергоносителях.

Также выражается недовольство по поводу нестабильных объемов торгов (прежде всего контрактом с ближайшим месяцем поставки), но этому есть объяснение.

После бурного старта в конце марта обороты торгов на INE постоянно возрастали до августа, затем значительно снизились, но полностью восстановились в ноябре. Снижение торговой активности в августе объясняется тем, что сентябрь стал первым месяцем поставки физических объемов нефти в соответствии с фьючерсным контрактом. Это заставило биржевых спекулянтов воздержаться от участия в сделках на бирже. Условия проведения торгов на INE направлены на ограничение спекулятивной активности тех участников рынка, которые не располагают необходимыми объемами нефти и рассматривают торги на бирже как поход в казино.

Пекин учел уроки прошлого, когда попытки запустить биржевую торговлю фьючерсами на нефть завершились провалом из-за "спекулятивно настроенных участников рынка".

Западные компании жалуются на условия торгов в Шанхае, которые отличаются от привычных условий на площадках Лондона и Нью-Йорка, но количество иностранных участников рынка на INE постоянно растет. Игнорировать огромный китайский рынок невозможно. В этом году импорт нефти в Китай превысит 9 млн барр./сут. (450 млн т/г) по сравнению с 8,43 млн барр./сут. в 2017 году. В ноябре объем поставок нефти в страну достиг рекордного значения – 10,43 млн барр./сут.

Руководство INE осознает, что условия проведения торгов необходимо совершенствовать. Джань Янь, глава Шанхайской фьючерсной биржи – учредителя INE – считает, что последовательные изменения в законодательстве приведут к мировому признанию фьючерса на Shanghai Oil как эффективного биржевого инструмента.

ЗАПАДУ НЕ НРАВЯТСЯ НЕФТЕЮАНИ

Некоторые трейдеры воздерживаются от участия в торгах на INE, поскольку нефтяные фьючерсы номинированы в китайских юанях. Они полагают, что это создает дополнительные риски, связанные с изменением курса валют. Однако торговля энергоносителями в юанях позволяет упрочить позиции Китая как ведущей мировой державы и снизить зависимость китайской экономики от доллара США. Нефтеюань обеспечит Китай энергоносителями, а в будущем — другим сырьем, необходимым для стабильного развития экономики страны.

При этом, китайские власти проявляют гибкость: вырученные от продажи нефти юани можно свободно обменять на американские доллары – резервную валюту INE – или конвертировать в физическое золото, что невозможно на западных биржах.

Фьючерс на Shanghai Oil не сможет сокрушить господство Brent и WTI на мировом нефтяном рынке и привлечь "большие объемы ликвидности", продолжают заявлять представители инвестиционных компаний в Европе и США. Однако еще в начале года мало кто верил в успех торгов нефтяными фьючерсами в Шанхае, а сейчас многие поставщики – в том числе западные – осуществляют сделки с нефтью в странах АТР с привязкой к котировкам Shanghai Oil, которые формируются в Шанхае, а не в Лондоне или Нью-Йорке.

МОСКВА – НЕ ШАНХАЙ, СПбМТСБ – НЕ INE

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в конце 2016 года начала торговлю поставочными фьючерсами на Urals – основной российский экспортный сорт нефти. Биржа называется Санкт-Петербургской, но расположена в Москве. Размер стандартного контракта, как и в Шанхае, составил 1000 баррелей, но номинирован был в долларах США для удобства иностранных участников торгов.

Приобретенную на бирже нефть разрешалось экспортировать через порт Приморск на побережье Финского залива. "Транснефть" гарантировала прокачку и отгрузку приобретенной в соответствии с фьючерсным контрактом партии нефти, если ее объем составит 720 тыс. барр. – соответствует размеру танкерной партии. "Транснефть" давала гарантию для удобства западных клиентов качества нефти, отгружаемой в Приморске.

Цель запуска торгов поставочными фьючерсами на Urals – создать котировку российского сорта без привязки к Brent. До сих пор цена на российскую нефть определяется в зависимости от котировок Brent. При этом, объемы продаж Urals в Европе в разы больше, чем Brent, который давно уже представляет из себя смесь разных североморских сортов нефти. На самом месторождении Brent извлекается мизерное количество нефти, а в Северном море добыча снижается быстрыми темпами.

На торги поставочным фьючерсом на Urals возлагались большие надежды, но иностранные клиенты не бросились покупать нефть на СПбМТСБ за американские доллары. До сих пор не было отгружено ни одной танкерной партии. Поставочный фьючерс на Urals оказался неликвидным, несмотря на растущий спрос на российскую нефть на рынке.

Неудача – не причина для уныния. СПбМТСБ следует использовать опыт китайских партнеров, которые менее чем за год добились больших успехов в биржевой торговле нефтью. При этом, они руководствуются собственными интересами, а не созданием условий, удобных исключительной для иностранных партнеров.