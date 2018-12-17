МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в понедельник после понижения прогноза по продажам британской компанией ASOS, что уводит вниз стоимость акций ритейлеров региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.03 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,25%, до 6829,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 4832,57 пункта, немецкий DAX — на 0,03%, до 10862,4 пункта.

С пессимизмом восприняли инвесторы сообщение британского онлайн-ритейлера ASOS. Компания прогнозирует, что по итогам текущего финансового года, который завершится в августе 2019 года, объем продаж вырастет примерно на 15%, хотя ранее ожидался рост на 20-25%. Компания отметила, что несмотря на рост продаж на 14% в первом квартале (завершился 30 ноября) 2018-2019 финансового года, в ноябре было зафиксировано значительное ухудшение показателей на фоне экономической неопределенности на многих ключевых рынках для компании.

Акции компании дешевеют на бирже Лондона на 41,1%. На этом фоне в минусе торгуются акции и других ритейлеров Европы. Например, бумаги немецкой компании Zalando теряют в цене 14%, британской Boohoo — 11%, Marks & Spencer — 4%.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает внутренняя статистика. Так, по данным европейского статистического агентства Евростат, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в ноябре, по окончательной оценке, замедлилась до 1,9% против уровня октября в 2,2%. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 2%.

Кроме внутренних новостей от покупок инвесторов сдерживает и внешняя неопределенность. Так, мировые рынки ждут заключительного в 2018 году заседания ФРС США 18-19 декабря, на котором будут озвучены прогнозы регулятора по росту ВВП и инфляции, а также по количеству повышений ставки в 2019 году. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше.