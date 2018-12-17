МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Нефть в понедельник днем торгуется в "зеленой зоне", ожидания сокращения добычи этого вида сырья и дешевеющий по отношению к мировым валютам доллар оказывают поддержку нефтяным ценам, котировки фьючерсов по марке Brent уже превысили 1%, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 14.32 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,01%, до 60,89 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,87%, до 51,92 доллара за баррель.

Трейдеры обратили внимание на данные американской нефтегазовой компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), согласно которым число нефтяных буровых в США по итогам недели к 14 декабря сократилось на четыре единицы, до 873 штук.

"Рынок находится в режиме ожидания сигналов от США о том, будет ли продолжаться сокращение запасов нефти в стране", — сказал агентству Блумберг сырьевой аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Он добавил, что позитивная динамика нефтяных котировок будет сохраняться в ближайшие месяцы, поскольку объемы добычи этого сырья в Иране и Венесуэле, вероятно, продолжат падать.

Помимо этого, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,24%, до 97,21 пункта. Ослабление курса американской валюты позитивно сказывается на цене сырьевых товаров, в том числе и нефти, которые становятся дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Мировые валютные трейдеры ждут заседания ФРС США 18-19 декабря. По прогнозам аналитиков, регулятор в четвертый раз за год повысит свою базовую ставку до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых.