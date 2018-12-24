МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник опускаются, негативно влияет на торги динамика рынков США, которые упали в пятницу на 2-3% на фоне бюджетного кризиса, при этом объем торгов снижен из-за приближения Рождества, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.06 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,73% — до 6671,99 пункта, французский CAC 40 — на 0,93%, до 4650,49 пункта.

Биржи Германии в понедельник закрыты в связи с кануном Рождества, в пятницу немецкий DAX закрылся ростом на 0,21%, до 10633,82 пункта. Биржи Великобритании и Франции закроются раньше обычного в связи с рождественскими праздниками, объем торгов из-за этого снижен.

Динамика американских бирж негативно влияет на предпраздничные европейские торги. В субботу верхняя палата конгресса США не смогла прийти к решению по бюджету, следующее заседание будет только в понедельник.

В полночь на субботу по местному времени истек срок действия семи законов, финансирующих федеральное правительство США. Без одобренного конгрессом финансирования остались госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта, а также ряд других ведомств. По закону они должны существенно сократить работу, отправив часть сотрудников в вынужденные отпуска.