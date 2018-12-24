МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Стоимость нефти в понедельник днем не демонстрирует единой динамики, низкий объем торгов в связи с приближением рождественских праздников сказывается на сырьевых котировках, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 14.23 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13%, до 54,17 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,11%, до 45,54 доллара за баррель.

В понедельник многие биржи Азии и Европы, а также рынки США закрываются раньше обычного. А во вторник рынки Европы и США и вовсе будут закрыты в связи с празднованием Рождества. Из-за низкого объема торгов нефтяные котировки не демонстрируют единой динамики.

При этом данные о буровой активности в США за прошлую неделю негативно сказываются на стоимости нефти американской марки WTI. Как сообщила в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых установок в стране по итогам недели по 21 декабря выросло на 10 единиц, до 883 штук.

Инвесторы также обращают внимание на слова президента ОПЕК, министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи. Аль-Мазруи, чьи слова приводит агентство Блумберг, заявил в воскресенье, что при необходимости альянс ОПЕК+ может продлить срок действия своего соглашения или увеличить объемы сокращения добычи нефти по сравнению с принятыми на заседании ранее в декабре.