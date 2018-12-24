МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Курс иены в понедельник вечером растет по отношению к доллару на фоне усиления политических рисков из-за приостановки работы ряда федеральных ведомств США ("шатдаун"), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.32 мск курс доллара к иене опускался до 110,44 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 111,26 иены за доллар. Курс евро к доллару рос до 1,1414 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,137 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,41%, до 96,56 пункта.

Инвесторы в понедельник отдают предпочтение вложениям в более надежные активы, к которым традиционно относится иена, на фоне правительственного "шатдауна" в США. В полночь на субботу по местному времени истек срок действия семи законов, финансирующих федеральное правительство США. Без одобренного конгрессом финансирования остались госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта, а также ряд других ведомств. По закону они должны существенно сократить работу, отправив часть сотрудников в вынужденные отпуска.

Трейдеры также оценивают негатив на фондовых биржах. Основные торговые площадки США снижаются на 1,2-2%. Так называемый "индекс страха" Уолл-стрит — индекс волатильности VIX — растет на 13,55% и находится на отметке в 34,19 пункта. Это максимальный показатель с февраля текущего года.