МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российский валютный рынок входит в 2019 год сразу с несколькими рисками, играющими на стороне ослабления рубля: это и санкции, которые стали основным фактором влияния на российскую валюту, и ожидаемое возобновление операций ЦБ в рамках бюджетного правила, и негативные прогнозы по росту мировой экономики. А значит, рубль в следующем году, вероятно, подешевеет еще немного, прогнозируют опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Российский рынок акций поймал нефтяную волну

"Мягкое ослабление рубля продолжится. И если на внутреннем рынке не произойдет шоков из-за повышения НДС и роста цены на топливо, то негативные факторы и всплеск инфляционных ожиданий относительно легко купируются повышением ключевой ставки, а среднегодовой курс будет в диапазоне 65-75 рублей за доллар", — считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

В уходящем году рубль уже ослабел весьма значительно: снижение к доллару с конца 2017 года к 24 декабря составило примерно 16%, а к евро — 11%. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), которая является одним из основных ориентиров для рубля, подорожала примерно на 15%. Для сравнения, за 2017 год рубль вырос к доллару на 6,3%, к евро снизился на 6,8%, бивалютная корзина подорожала на 0,2%

При этом аналитики отмечают, что курс рубля теперь гораздо больше зависит от геополитики, чем от нефтяных цен. Нефть марки Brent подешевела за год примерно на 19%: максимум цены пришелся на начало октября — 86,74 доллара за баррель, а минимум на декабрь — 52,8 доллара за баррель. При этом доллар находился на максимуме к рублю в сентябре, когда он стоил 70,5 рубля, а на минимуме — в феврале — 55,56 рубля. У евро максимум пришелся также на сентябрь — 81,90 рубля, а минимум на апрель — 67,74 рубля за евро.

СНАРУЖИ И ИЗНУТРИ

В следующем году основные риски для рубля также ожидаются извне на фоне санкционных рисков.

Внутренним фактором давления на рубль является ожидаемое возобновление Центробанком РФ покупок валюты на рынке для Минфина в рамках бюджетного правила. После приостановки таких покупок в середине сентября объем отложенных покупок к завершению года составит ориентировочно около 1,5 триллиона рублей (22 миллиарда долларов по текущему курсу). Год свиньи вряд ли будет благосклонен к рублю, полагают эксперты

Важным будет то, насколько активно ЦБ начнет выбирать образовавшийся "запас" рублей. Если общая конъюнктура для рубля будет складываться удачно, действия регулятора, скорее всего, не вызовут роста волатильности, полагает Ярослав Калугин из ИК "Велес Капитал". Такие операции, по его словам, скорее всего, не допустят ослабления доллара ниже 65 рублей, по крайней мере, долгосрочного.

Алексей Скабалланович из компании "Регион ЭсМ" ожидает, что доллар будет стоить в 2019 году 65-70 рублей: при стоимости нефти в диапазоне 50-70 долларов за баррель сорта Brent и сохранении умеренно-жесткого санкционного фона. "Например, ухудшение дипотношений между РФ и США, но без запрета на расчеты в долларах для крупных российских банков и без запрета на покупку госбумаг РФ", — уточнил он.

Если же "черный лебедь" все же прилетит: нефть упадет до 40 долларов за баррель или санкции США будут неожиданно суровыми, то доллар может вернуться в район исторических максимумов — около 80 рублей, отметил Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

ШОКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Геополитика стала основным фактором для российской валюты в начале 2018 года. Зимой — в начале года — рубль пытался расти на фоне стабилизации рынка нефти в диапазоне 60-70 долларов за баррель сорта Brent. Этому способствовал и наметившийся рост российской экономики, и повышение агентством S&P суверенного рейтинга РФ до инвестиционного уровня "BBB-". Таким образом, в феврале доллар оказался на минимальной отметке в 55,56 рубля.

Однако в начале весны США заговорили о введении пошлин на импорт стали и алюминия, чем развязали торговую войну с Китаем. Тогда же премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о новых санкциях против РФ. Тем не менее, первый квартал курс держался ниже психологически значимого уровня 60 рублей за доллар. Новый год станет испытанием нефтяников на прочность

Развитие санкционной темы стало главным фактором давления на рубль, однако резкое сворачивание рублевого carry trade и бегство из рублевых активов спровоцировали санкции, введенные США против российского предпринимателя Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний: En+ Group, группы "ГАЗ" и "Русала". В итоге в апреле рубль испытал первый шок этого года: доллар и евро подскочили за месяц на 5,8 рубля, до 62,97 рубля и на 5,6 рубля, до 75,07 рубля, соответственно.

Нервозности на рынке добавила и ситуация в Сирии, и разочарование от встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки в июле. В августе сенаторы США подготовили законопроект, предполагающий введение санкций на госдолг РФ и госбанки — и это стало вторым мощным шоком для рубля за год. В традиционно кризисный для рубля август курсы доллара и евро подскочили на 5 рублей, до 67,55 рубля и на 5,2 рубля, до 78,37 рубля, соответственно.

Впрочем, под конец года рынки успокоились на фоне отложения рассмотрения конгрессом США законопроекта о новых санкциях в отношении РФ. Обещания же Минфина США снять санкции с компаний Олега Дерипаски (в частности, с "Русала" и En+) и вовсе стали новогодним подарком для российских активов и рубля в частности.