МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций закрылся разнонаправленно, снизившись по индексу Мосбиржи, при этом индекс РТС смог выйти в "зеленую зону" на фоне укрепления рубля, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,35% — до 2482,71 пункта, индекс РТС вырос на 0,14%, до 1188,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.40 мск снижался на 25 копеек — до 65,83 рубля, курс евро — на 87 копеек, до 74,37 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,13% — до 61,06 доллара за баррель.

"В четверг российский фондовый рынок скорректировался, несмотря на умеренно позитивный внешний фон", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Российские рынки, негативно отреагировавшие на происходящее в Венесуэле, открылись снижением. Кратковременная попытка развернуться к росту была мгновенно выкуплена и больше поползновений к подъёму в течение торговой сессии уже не предпринималось. Впрочем, некоторая коррекция была нужна отечественным фондовым площадкам, так что новости с того края планеты послужили хорошим триггером для умеренных продаж. В итоге РТС поднялся на 0,14%…, а индекс Мосбиржи снизился уровня до 2483 пунктов", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах снижения — акции "Роснефти" (-2,71%), "Газпром нефти" (-1,26%), "Транснефти" (-1,38%), бумаги "Башнефти" (префы – на 0,92%, обыкновенные акции – на 1,54%), бумаги "Татнефти" (префы – на 0,58%, обыкновенные акции – на 1,42%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 0,97%, обыкновенные акции – на 2,06%) и акции "Новатэка" (-2,29%).

Также среди лидеров снижения – акции АФК "Система" (-3,06%), Московской биржи (-2,21%), НЛМК (-1,57%), бумаги "Мечела" (префы упали на 2,28%, обыкновенные акции – на 2,6%), акции "Распадской"(-1,5%), "Северстали" (-2,09%).

Акции ритейлера "Лента" снизились на 1,8% на фоне публикации операционных данных за четвертый квартал и весь 2018 год. Эксперты фондового рынка отметили замедление роста выручки в квартальном выражении.

Среди лидеров роста – акции ЛСР (2,77%), префы "Ленэнерго" (1,88%), акции банка "Санкт-Петербург" (1,75%), ФСК "ЕЭС" (1,56%), ТГК-1 (1,42%), а также депозитарные расписки компании X5 Retail Group (1,27%), акции "Яндекса" (1,12%) и акции ТМК (1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

После того, как вчера рынок вплотную подошел к историческим максимумам, часть игроков решила зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в отдельных бумагах, отмечает Зварич из Промсвязьбанка. "В результате рынок отступил от максимумов, при сохранении позитивной технической картины, что дает шанс на возобновлении роста с попытками обновления исторических максимумов. При этом ближайшей поддержкой для рынка выступает уровень 2450 пунктов", — говорит он.

"Завтра Япония отчитается по инфляционным показателям, Германия опубликует индекс деловых ожиданий, оценку текущей ситуации и индекс делового климата IFO. В США выйдут цифры по заказам на товары длительного пользования и продажам нового жилья. Ближе к вечеру ждем традиционные для пятницы данные по недельному изменению числа буровых установок от Baker Hughes. Россия отчитается по розничным продажам и уровню безработицы", — напоминает о событиях пятницы Коренев из "Финама".