МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись выше 2501,78 пункта, индекс РТС направился в район психологической отметки в 1200 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.27 мск понедельника рос на 0,07%, до 2500,06 (ранее утром поднимался до 2502,73 пункта) пункта, индекс РТС — на 0,3%, до 1195,64 пункта (поднимался до 1196,78 пункта).

При этом, акции "Русала" и депозитарные расписки En+ несколько замедлили рост на Московской бирже после скачка на 10% на открытии торгов, но сохраняют уверенную положительную динамику на фоне снятия с компаний санкций США.

К 10.21 мск акции "Русала" росли на 5,91%, депозитарные расписки En+ — на 8,51% (уже подскакивали на 10% и 10,6% соответственно), свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции ВТБ, к которому перешла часть бумаг En+ в рамках сделки по снятию с компании американских санкций, растут на 0,72%.

Минфин США в воскресенье снял санкции с ключевых активов Олега Дерипаски — "Русала", En+ и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.

Доля Дерипаски в En+ сократилась ниже 44,95% в рамках сделки по снятию с компании американских санкций. Часть акций перешла к Glencore и ВТБ. Ранее Дерипаска также покинул совет директоров "Русала".